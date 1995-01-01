Семин – о расширении РПЛ: «Россия – большая страна. 18 команд – это маловато»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Я думаю клубы правильно делают, что хотят расширить РПЛ до 18 команд. У нас очень много стадионов, и они должны быть задействованы.

Да, определенным командам нужна помощь, которые войдут в высшую лигу, но Россия большая страна, и 18 команд для РПЛ – это маловато», – сказал Семин.

По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.

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