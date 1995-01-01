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    Семин – о расширении РПЛ: «Россия – большая страна. 18 команд – это маловато»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

    «Я думаю клубы правильно делают, что хотят расширить РПЛ до 18 команд. У нас очень много стадионов, и они должны быть задействованы.

    Да, определенным командам нужна помощь, которые войдут в высшую лигу, но Россия большая страна, и 18 команд для РПЛ – это маловато», – сказал Семин.

    • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.

    Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

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    Семин – о Фарке в «Краснодаре»: «Галицкий может брать на работу кого угодно, но их лучшие результаты связаны с воспитанником Мусаевым»

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +842

      Юрэс 5 минут назад

      СТРАНА то большая ,да только БАБОК ДЛЯ НАРОДА НЕТ
      А , ДЛЯ ФУТБАЛЁРОФФ можно и найти ( НАЛОГИ ПОДНЯТЬ)

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