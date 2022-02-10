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«Краснодар» хочет бесплатно подписать Бакаева летом

10 февраля 2022, 16:20
12

«Краснодар» интересуется полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

Летом у 25-летнего россиянина истекает контракт с московским клубом, поэтому футболист уже сейчас может вести переговоры и подписать контракт с другой командой.

«Краснодар» в ближайшее время планирует сделать предложение вингеру «Спартака» о переходе летом на правах свободного агента. Бакаеву предложат контракт с зарплатой 1,7-1,8 миллиона евро.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (12)
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derrik2000
1644500208
Если будет валять дурака на поле, то тогда - велкам ту Краснодар. А если снова заиграет хорошо, то кто ж его отдаст-то? Опять же: вся семья в Москве и, похоже, менять на провинцию, пусть и курортный центр России, вряд ли собирается.
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ySS
1644501832
Похоже на выдумку журналюг, но не самый невероятный сюжет. На сборах в матчах Бакаев лучший
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rash1959
1644502568
Вот что советский паспорт вытворяет
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portero
1644504169
Хозяину виднее, но по мне слишком предсказуемый игрок, хотя очень старается...
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Теркчанин
1644506224
Лучше чуть дальше в Грозный,а там и до родины Ингушетии недалече.
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Теркчанин
1644508390
хороший игрок,успехов ему.
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ISSА
1644512116
Еcли дeлаете cтавки pro100bets.ru
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Hektor 84
1644520164
У Краснодара есть свой Бакаев, по фамилии Уткин.
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Томик
1644521710
Шантаж. Хочет как у Джикии личку, а лучше как у Ромы. И опять ходить по полю руками махать. Да ещё небось просят подъемные и агентские. Короче, идите уже всем табором в "Краснодар". При условии, что вообще возьмут туда.
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alefreddy
1644556001
хороший игрок но нужен ли ему Краснодар
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