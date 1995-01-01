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    «Краснодар» хочет бесплатно подписать Бакаева летом

    «Краснодар» интересуется полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

    Летом у 25-летнего россиянина истекает контракт с московским клубом, поэтому футболист уже сейчас может вести переговоры и подписать контракт с другой командой.

    «Краснодар» в ближайшее время планирует сделать предложение вингеру «Спартака» о переходе летом на правах свободного агента. Бакаеву предложат контракт с зарплатой 1,7-1,8 миллиона евро.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +58130

      portero 34 минуты назад

      Хозяину виднее, но по мне слишком предсказуемый игрок, хотя очень старается...

      0
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      Рейтинг: +4983

      rash1959 1 час назад

      Вот что советский паспорт вытворяет

      0
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      Рейтинг: +4035

      ySS 1 час назад

      Похоже на выдумку журналюг, но не самый невероятный сюжет.
      На сборах в матчах Бакаев лучший

      2
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      Рейтинг: +48741

      MaxRnD > ySS 1 час назад

      Да он и в последних матчах сборной был лучшим

      2
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      Рейтинг: +18702

      derrik2000 1 час назад

      Если будет валять дурака на поле, то тогда - велкам ту Краснодар.
      А если снова заиграет хорошо, то кто ж его отдаст-то?
      Опять же: вся семья в Москве и, похоже, менять на провинцию, пусть и курортный центр России, вряд ли собирается.

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