«Краснодар» хочет бесплатно подписать Бакаева летом

«Краснодар» интересуется полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

Летом у 25-летнего россиянина истекает контракт с московским клубом, поэтому футболист уже сейчас может вести переговоры и подписать контракт с другой командой.

«Краснодар» в ближайшее время планирует сделать предложение вингеру «Спартака» о переходе летом на правах свободного агента. Бакаеву предложат контракт с зарплатой 1,7-1,8 миллиона евро.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

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