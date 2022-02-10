«Краснодар» хочет бесплатно подписать Бакаева летом

«Краснодар» интересуется полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
Летом у 25-летнего россиянина истекает контракт с московским клубом, поэтому футболист уже сейчас может вести переговоры и подписать контракт с другой командой.
«Краснодар» в ближайшее время планирует сделать предложение вингеру «Спартака» о переходе летом на правах свободного агента. Бакаеву предложат контракт с зарплатой 1,7-1,8 миллиона евро.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
Источник: «РБ Спорт»