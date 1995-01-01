«Аталанта» может купить у «Спартака» Тиля

Попортили Тиля срамтаком. Гыгыгы
Полузащитник Гус Тиль находится в списке интересов «Аталанты».
Клуб из Бергамо уже контактировал с агентом 24-летнего футболиста.
- Права на голландца принадлежат «Спартаку».
- Этот сезон он проводит в аренде в «Фейеноорде».
- Рыночная стоимость Тиля – 6,5 миллиона евро.
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