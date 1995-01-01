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    «Аталанта» может купить у «Спартака» Тиля

    Полузащитник Гус Тиль находится в списке интересов «Аталанты».

    Клуб из Бергамо уже контактировал с агентом 24-летнего футболиста.

    • Права на голландца принадлежат «Спартаку».
    • Этот сезон он проводит в аренде в «Фейеноорде».
    • Рыночная стоимость Тиля – 6,5 миллиона евро.

    Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд»

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ 12 минут назад

      Попортили Тиля срамтаком. Гыгыгы

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      Рейтинг: +12035

      Fusballer 17 минут назад

      За 30 лямов, не меньше!

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      Рейтинг: +31558

      oyabun 42 минуты назад

      Спартак купил Тиля за 18, а сейчас есть возможность продать за 6,5? Как то бессмысленно. Тогда лучше обратно вернуть.

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