Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на поведение защитника «Вест Хэма» Курта Зума.
- Футболист ударил ногой кошку.
- Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
- Француз извинился за свой поступок.
«Курт меня очень удивил. Это недопустимая жестокость. То, что произошло шокирует.
Повлияет ли этот инцидент на вызов Зума в сборную? Я не прокурор. Моя задача – выбирать футболистов по другим критериям.
Я уже не приглашал игроков, которые совершали ошибки. Но я не изменю свой подход к формированию заявки», – сказал Дешам.
Источник: L’Equipe