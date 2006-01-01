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    Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на поведение защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

    • Футболист ударил ногой кошку.
    • Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
    • Француз извинился за свой поступок.

    «Курт меня очень удивил. Это недопустимая жестокость. То, что произошло шокирует.

    Повлияет ли этот инцидент на вызов Зума в сборную? Я не прокурор. Моя задача – выбирать футболистов по другим критериям.

    Я уже не приглашал игроков, которые совершали ошибки. Но я не изменю свой подход к формированию заявки», – сказал Дешам.

    Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

    Adidas расторг спонсорский контракт с Зума после видео с кошкой

    Vitality завершил спонсорство «Вест Хэма» после видео с Зума

    Источник: L’Equipe

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