Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на поведение защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

Футболист ударил ногой кошку.

Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

Француз извинился за свой поступок.

«Курт меня очень удивил. Это недопустимая жестокость. То, что произошло шокирует.

Повлияет ли этот инцидент на вызов Зума в сборную? Я не прокурор. Моя задача – выбирать футболистов по другим критериям.

Я уже не приглашал игроков, которые совершали ошибки. Но я не изменю свой подход к формированию заявки», – сказал Дешам.