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    АПЛ. «Сити» обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»

    Закончились два матча 24-го тура АПЛ.

    Лидер чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» – 2:0.

    «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону» – 2:3.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марез, 40 (с пенальти); 2:0 – Де Брюйне, 69.

    Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Беднарек, 18 (в свои ворота); 1:1 – Броя, 23; 2:1 – Сон, 70; 2:2 – Эльюнусси, 80; 2:3 – Адамс, 82.

    Календарь АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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