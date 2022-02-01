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    Рангник хочет купить в «МЮ» защитника «Боруссии» Аканжи. Трансфер оценивается в 30 миллионов

    Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканжи может перейти в «МЮ».

    По информации Sport1, в 26-летнем швейцарце заинтересован лично главный тренер Ральф Рангник, который летом станет консультантом клуба.

    Трансфер Аканжи оценивается в 30 миллионов евро.

    • Контракт Аканжи с «Боруссией» истекает летом 2023 года.
    • В этом сезоне он провел 17 матчей в Бундеслиге.

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    Источник: Sport1

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