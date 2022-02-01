Рангник хочет купить в «МЮ» защитника «Боруссии» Аканжи. Трансфер оценивается в 30 миллионов

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканжи может перейти в «МЮ».
По информации Sport1, в 26-летнем швейцарце заинтересован лично главный тренер Ральф Рангник, который летом станет консультантом клуба.
Трансфер Аканжи оценивается в 30 миллионов евро.
- Контракт Аканжи с «Боруссией» истекает летом 2023 года.
- В этом сезоне он провел 17 матчей в Бундеслиге.
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