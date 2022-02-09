АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Эвертон» и покинул зону вылета, «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

«Ньюкасл» победил «Эвертон» (3:1) в матче 24-го тура АПЛ.
В первом тайме команды обменялись автоголами, которые разделила одна минута. Во втором тайме хозяева забили два безответных гола.
«Ньюкасл» благодаря этой победе поднялся с 19-го на 17-е место в АПЛ, покинув зону вылета. «Эвертон» остался на 16-й строчке.
«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» (1:0) и вернулся на четвертое место. Команда Роя Ходжсона не побеждает 11 матчей подряд.
Англия. АПЛ. 24-й тур
Вест Хэм – Уотфорд – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Боуэн, 68.
Голы: 0:1 – Ласселлс (автогол), 36; 1:1 – Холгейт (автогол), 37; 2:1 – Фрейзер,56; 3:1 – Триппьер, 80.
Источник: Бомбардир.ру