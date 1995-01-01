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    Фернандес: «Гол Хорватии на ЧМ-2018 – самый запоминающийся в карьере»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы болельщиков московского клуба.

    – За какой клуб болел в детстве?

    – «Сан-Паулу».

    – Самый запоминающийся гол в карьере?

    – Гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018.

    – Какие эмоции были после побед над «Реалом»?

    – Это очень хорошая победа, с разгромным счетом – 3:0. Никто не ожидал такой победы, поэтому эмоции были невероятные.

    • Натурализованный бразилец с ЦСКА трижды брал РПЛ.
    • Со сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

    Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Фернандес: «Борьба за 1-2 место в крови у ЦСКА. Мы должны быть минимум в топ-3 РПЛ»

    Фернандес: «По составу Хорватия сильнее, но это не значит, что Россия не сможет добиться нужного результата»

    Источник: инстаграм ЦСКА

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