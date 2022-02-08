Фернандес: «Гол Хорватии на ЧМ-2018 – самый запоминающийся в карьере»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы болельщиков московского клуба.
– За какой клуб болел в детстве?
– «Сан-Паулу».
– Самый запоминающийся гол в карьере?
– Гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018.
– Какие эмоции были после побед над «Реалом»?
– Это очень хорошая победа, с разгромным счетом – 3:0. Никто не ожидал такой победы, поэтому эмоции были невероятные.
- Натурализованный бразилец с ЦСКА трижды брал РПЛ.
- Со сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.
Источник: инстаграм ЦСКА