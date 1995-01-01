Фернандес: «Гол Хорватии на ЧМ-2018 – самый запоминающийся в карьере»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы болельщиков московского клуба.

– За какой клуб болел в детстве?

– «Сан-Паулу».

– Самый запоминающийся гол в карьере?

– Гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018.

– Какие эмоции были после побед над «Реалом»?

– Это очень хорошая победа, с разгромным счетом – 3:0. Никто не ожидал такой победы, поэтому эмоции были невероятные.

Натурализованный бразилец с ЦСКА трижды брал РПЛ.

Со сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Фернандес: «Борьба за 1-2 место в крови у ЦСКА. Мы должны быть минимум в топ-3 РПЛ»

Фернандес: «По составу Хорватия сильнее, но это не значит, что Россия не сможет добиться нужного результата»