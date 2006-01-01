Примера. «Эспаньол» проиграл «Атлетику», несмотря на дебютный гол Вилены

В 23-м туре чемпионата Испании «Атлетик» дома победил «Эспаньол» со счетом 2:1.

Хозяева поля пропустили на третьей минуте от арендованного у «Краснодара» Тонни Вилены, однако уже к 16-й минуте не только отыгрались, но и вышли вперед.

Испания. Примера. 23-й тур

Атлетик – Эспаньол – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Вилена, 3; 1:1 – Сансет, 5; 2:1 – Мартинес, 16.

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Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

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