Примера. «Эспаньол» проиграл «Атлетику», несмотря на дебютный гол Вилены

В 23-м туре чемпионата Испании «Атлетик» дома победил «Эспаньол» со счетом 2:1.
Хозяева поля пропустили на третьей минуте от арендованного у «Краснодара» Тонни Вилены, однако уже к 16-й минуте не только отыгрались, но и вышли вперед.
Испания. Примера. 23-й тур
Атлетик – Эспаньол – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Вилена, 3; 1:1 – Сансет, 5; 2:1 – Мартинес, 16.
Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе
Зимний новичок «Атлетико» Васс может пропустить до двух месяцев из-за травмы