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    Примера. «Эспаньол» проиграл «Атлетику», несмотря на дебютный гол Вилены

    В 23-м туре чемпионата Испании «Атлетик» дома победил «Эспаньол» со счетом 2:1.

    Хозяева поля пропустили на третьей минуте от арендованного у «Краснодара» Тонни Вилены, однако уже к 16-й минуте не только отыгрались, но и вышли вперед.

    Испания. Примера. 23-й тур

    Атлетик – Эспаньол – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Вилена, 3; 1:1 – Сансет, 5; 2:1 – Мартинес, 16.

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    Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

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    Источник: «Бомбардир»

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