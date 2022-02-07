Джикия: «От Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнил нового главного тренера клуба Паоло Ваноли с Массимо Каррерой.

― Твои первые впечатления от Ваноли?

― Мы познакомились ещe в декабре, а уже работа здесь началась. Всe позитивно. Адаптация ещe идeт, но мы впитываем его видение футбола, каждый день узнаeм что-то новое. Всe очень чeтко. Хочется, чтобы так и продолжалось.

― По 10 минутам открытой тренировки он показался максимально жeстким и эмоциональным.

― Да. Ваноли действительно эмоциональный, но это не жeсткость, а дисциплина. Он пристально следит за качеством выполнения работы, требует, чтобы мы полностью были погружены в процесс. Даже вам, журналистам, теперь выделяется меньше времени на открытые тренировки.

― Он похож на Карреру?

― Я не люблю сравнивать тренеров. Конечно, схожесть есть, ведь они оба итальянцы ― все знают, что это эмоциональные люди. Требования похожи, а от Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры. Но это всe равно разные личности.