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    Джикия: «От Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнил нового главного тренера клуба Паоло Ваноли с Массимо Каррерой.

    ― Твои первые впечатления от Ваноли?

    ― Мы познакомились ещe в декабре, а уже работа здесь началась. Всe позитивно. Адаптация ещe идeт, но мы впитываем его видение футбола, каждый день узнаeм что-то новое. Всe очень чeтко. Хочется, чтобы так и продолжалось.

    ― По 10 минутам открытой тренировки он показался максимально жeстким и эмоциональным.

    ― Да. Ваноли действительно эмоциональный, но это не жeсткость, а дисциплина. Он пристально следит за качеством выполнения работы, требует, чтобы мы полностью были погружены в процесс. Даже вам, журналистам, теперь выделяется меньше времени на открытые тренировки.

    ― Он похож на Карреру?

    ― Я не люблю сравнивать тренеров. Конечно, схожесть есть, ведь они оба итальянцы ― все знают, что это эмоциональные люди. Требования похожи, а от Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры. Но это всe равно разные личности.

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.
    • «Спартак» при Каррере стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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    Источник: «Чемпионат»

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