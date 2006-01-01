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    «Ференцварош» дома крупно проиграл «Пакшу» – 0:3. Команда Черчесова опустилась на второе место

    «Ференцварош» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Венгрии разгромно уступил «Пакшу» – 0:3.

    Команда Станислава Черчесова потерпела второе поражение в трех играх и опустилась на второе место в таблице.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
    • До него клуб лидировал в чемпионате Венгрии.
    • Следующий матч команда проведет 9 февраля против «Вашаша».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14169

      Hektor 84 20 минут назад

      Думаю венгры уже поняли какое гумно они пригласили. Сейчас чабана после матча понесет. Переоденется в полевого командира или гос служащего. В общем надо готовиться к огненным речам))))

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      Рейтинг: +300

      Demgel 21 минуту назад

      "Мы играли компактно, работа была видна на поле,план тоже держался до пропущенного,но не хватило азарта и вообще команда не по моему нутру.Я все делал правильно,чтож,ждем следущего матча.Мы на втором месте,а не будь меня у руля были бы на третьем." - полевой командир СТАСИК.

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