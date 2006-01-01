«Ференцварош» дома крупно проиграл «Пакшу» – 0:3. Команда Черчесова опустилась на второе место

Думаю венгры уже поняли какое гумно они пригласили. Сейчас чабана после матча понесет. Переоденется в полевого командира или гос служащего. В общем надо готовиться к огненным речам))))
«Ференцварош» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Венгрии разгромно уступил «Пакшу» – 0:3.
Команда Станислава Черчесова потерпела второе поражение в трех играх и опустилась на второе место в таблице.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
- До него клуб лидировал в чемпионате Венгрии.
- Следующий матч команда проведет 9 февраля против «Вашаша».
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