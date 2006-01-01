Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес забил гол и отдал ассист в матче 23-го тура с «Атлетико». Счет 4:2 в пользу каталонцев, идет второй тайм.

На 10-й минуте матча Алвес отдал результативную передачу на Жорди Альбу. На 49-й минуте Алвес забил уже сам. Спустя 20 минут Дани удалили за грубый фол.

Алвес сделал ассист в первом матче в Примере после возвращения в «Барселону».

Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).

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