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    Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

    Защитник «Барселоны» Дани Алвес забил гол и отдал ассист в матче 23-го тура с «Атлетико». Счет 4:2 в пользу каталонцев, идет второй тайм.

    На 10-й минуте матча Алвес отдал результативную передачу на Жорди Альбу. На 49-й минуте Алвес забил уже сам. Спустя 20 минут Дани удалили за грубый фол.

    • Алвес сделал ассист в первом матче в Примере после возвращения в «Барселону».
    • Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).

    Алвес – о непопадании в заявку «Барсы» на ЛЕ: «Тренер знает, что я об этом думаю»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Demgel 24 минуты назад

      Вездесущий Алвес,ТРЕБЛ)

      1
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      Рейтинг: +9210

      "supermax" 45 минут назад

      красиво..ахах

      0
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      Рейтинг: +234

      Lipatoff 1 час назад

      Самый трудолюбивый бразилец, браво Дэни

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