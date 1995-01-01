Зоммер – 1-й иностранец «Боруссии» М с 250 матчами в Бундеслиге

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер накануне провел 250-й матч в Бундеслиге. Он стал первым иностранцем в истории клуба, добравшимся до этой отметки.
Зоммер – третий иностранный вратарь в истории Бундеслиги с 250+ матчами (помимо Ронни Хелльстрема (266) и Диего Бенальо (259)).
- «Боруссия» накануне сыграла вничью с «Арминией» (1:1).
- Зоммер играет в Менхенгладбахе с 2014 года.
- Трофеев за эти годы у него нет.
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