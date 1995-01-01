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    Зоммер – 1-й иностранец «Боруссии» М с 250 матчами в Бундеслиге

    Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер накануне провел 250-й матч в Бундеслиге. Он стал первым иностранцем в истории клуба, добравшимся до этой отметки.

    Зоммер – третий иностранный вратарь в истории Бундеслиги с 250+ матчами (помимо Ронни Хелльстрема (266) и Диего Бенальо (259)).

    • «Боруссия» накануне сыграла вничью с «Арминией» (1:1).
    • Зоммер играет в Менхенгладбахе с 2014 года.
    • Трофеев за эти годы у него нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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