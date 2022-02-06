Серия А. «Фиорентина» дома крупно уступила «Лацио», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» в 24-м туре чемпионата Италии крупно проиграла «Лацио». Один из мячей забил лучший бомбардир турнира Чиро Иммобиле.

Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Лукаса Торрейры.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

«Лацио» поднялся в зону еврокубков. «Фиорентина» отстает от нее на три очка.

Италия. Серия А. 24-й тур

Фиорентина – Лацио – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 52; 0:2 – Иммобиле, 70; 0:3 – Бираги, 81 (в свои ворота).

Удаления: Торрейра, 85 (вторая ж.к.) – нет.

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