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    20-летний Сака из «Арсенала» интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака может сменить команду ближайшим летом.

    20-летнего футболиста хотят купить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Флангового хавбека попытаются подписать, если «Арсенал» не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    • Рыночная стоимость англичанина – 65 миллионов евро.
    • Его контракт с «Арсеналом» истекает в 2024 году.
    • В этом сезоне Сака забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

    Сака – автор 1-го гола в европейском футболе в 2022-м году

    Сака – 2-й самый молодой игрок в истории «Арсенала», забивший более 10 голов в АПЛ

    Впервые в истории «Арсенала» в матче АПЛ забили 3 игрока не старше 21 года

    Источник: ESPN

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