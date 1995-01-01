20-летний Сака из «Арсенала» интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака может сменить команду ближайшим летом.

20-летнего футболиста хотят купить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Флангового хавбека попытаются подписать, если «Арсенал» не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Рыночная стоимость англичанина – 65 миллионов евро.

Его контракт с «Арсеналом» истекает в 2024 году.

В этом сезоне Сака забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

Сака – автор 1-го гола в европейском футболе в 2022-м году

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Впервые в истории «Арсенала» в матче АПЛ забили 3 игрока не старше 21 года