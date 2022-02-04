Шека останется в «Лилле» до конца сезона. Его хотел подписать ЦСКА

Представитель агентства International Foot, которое ведет дела опорного полузащитника «Лилля» Шеки, исключил переход португальца в ЦСКА текущей зимой.

«Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», – сказал представитель International Foot.

В этом сезоне 27-летний Шека забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Летом хавбек станет свободным агентом.

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