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    Шека останется в «Лилле» до конца сезона. Его хотел подписать ЦСКА

    Представитель агентства International Foot, которое ведет дела опорного полузащитника «Лилля» Шеки, исключил переход португальца в ЦСКА текущей зимой.

    «Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», – сказал представитель International Foot.

    • В этом сезоне 27-летний Шека забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Летом хавбек станет свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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