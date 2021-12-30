«Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

Защитник Дани Алвес не попадет в заявку «Барселоны» на Лигу Европы.

У каталонцев есть три свободных места на дозаявку. Руководство клуба решило добавить новичков: Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Барселона» в стыковых матчах плей-офф ЛЕ сыграет с «Наполи».

Первая игра пройдет 17 февраля, ответная – 24 февраля.

Обамеянг – 3-й капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»

Все новички – в заявке «Барселоны» на Лигу Европы. Алвес – вне списка

«Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)