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    «Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

    Защитник Дани Алвес не попадет в заявку «Барселоны» на Лигу Европы.

    У каталонцев есть три свободных места на дозаявку. Руководство клуба решило добавить новичков: Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга.

    • «Барселона» в стыковых матчах плей-офф ЛЕ сыграет с «Наполи».
    • Первая игра пройдет 17 февраля, ответная – 24 февраля.

    Обамеянг – 3-й капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»

    Все новички – в заявке «Барселоны» на Лигу Европы. Алвес – вне списка

    «Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

    Источник: El Chiringuito TV

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