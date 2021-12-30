«Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

Защитник Дани Алвес не попадет в заявку «Барселоны» на Лигу Европы.
У каталонцев есть три свободных места на дозаявку. Руководство клуба решило добавить новичков: Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга.
- «Барселона» в стыковых матчах плей-офф ЛЕ сыграет с «Наполи».
- Первая игра пройдет 17 февраля, ответная – 24 февраля.
Обамеянг – 3-й капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»
Все новички – в заявке «Барселоны» на Лигу Европы. Алвес – вне списка
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