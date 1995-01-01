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    Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал переход экс-одноклубника Ивана Игнатьева в «Крылья Советов».

    «Удачи, брат мой. Русский Иммобиле», – написал Деспотович в инстаграме.

    • «Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона.
    • Клуб сможет выкупить 23-летнего россиянина за 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Игнатьев пошел на понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья» («РБ Спорт»)

    «Крылья Советов» представили Игнатьева в образе Оксимирона

    Игнатьев – о переходе в «Крылья»: «Для меня это шаг вперед»

    Источник: инстаграм Джордже Деспотовича

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n 6 минут назад

      Иммобиле пашет и играет в футбол. Игнатьев бухает из года в год. Как можно сравнивать??

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      Рейтинг: +6414

      BarStep 17 минут назад

      Добрые слова..
      Игнатьеву поддержка.,
      и такого плана тож..

      Обоим желаю доказать, что Рубин - это не лакмус для оценки их профпригодности..
      Удачи парни!

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      Рейтинг: +2687

      Валерий2705 28 минут назад

      Ну если сравнить с авто из салона, то Иммобиле это полная комплектация, а Игнатьев это полностью голая модель, с разбитыми фарами и спущенными колёсами) короче Иммобиле на жёстких минималках)

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      Рейтинг: +913

      Vitaga 39 минут назад

      когда игнатьев переходил в Рубин - звучали похожие комменты. все выражали большие надежды... а вышел пшик

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      Рейтинг: +23095

      bset 56 минут назад

      Наверное, вместе бухали, вот обоих и поперли

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      Рейтинг: +15818

      Garrincha58 1 час назад

      Иммобиле не пьёт он голы штампует а этот уже забыл где футбольные ворота зато он хорошо знает где вход в ночные бары

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