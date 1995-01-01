Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»

Иммобиле пашет и играет в футбол. Игнатьев бухает из года в год. Как можно сравнивать??
Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал переход экс-одноклубника Ивана Игнатьева в «Крылья Советов».
«Удачи, брат мой. Русский Иммобиле», – написал Деспотович в инстаграме.
- «Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона.
- Клуб сможет выкупить 23-летнего россиянина за 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
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