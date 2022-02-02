Гринвуда освободили под залог. Ему вменяют изнасилование и угрозы убийством (The Telegraph)

Полиция Большого Манчестера освободила пол залог нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда, сообщает The Telegraph.

Ранее полиция арестовала англичанина по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом она выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.

Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.

Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

«МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22