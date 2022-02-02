Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Гринвуда освободили под залог. Ему вменяют изнасилование и угрозы убийством (The Telegraph)

    Полиция Большого Манчестера освободила пол залог нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда, сообщает The Telegraph.

    Ранее полиция арестовала англичанина по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

    • В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом она выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.
    • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

    «МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

    Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

    Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93555
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru