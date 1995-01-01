Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Шатов – об «Урале»: «Я возвращаюсь домой»

    Полузащитник Олег Шатов записал видеообращение, посвященное возвращению в «Урал».

    «Большой привет всем болельщикам «Урала». Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет», – сказал Шатов.

    • Шатов в ноябре приостановил карьеру.
    • В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
    • Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Иванов: «Рад, что Шатов вновь стал игроком «Урала». Олег для нас родной футболист»

    «Урал» объявил о возвращении Шатова. В ноябре он приостановил карьеру

    Товарищеские матчи. «Урал» с голом Шатова сыграл вничью с «Родиной»; «Крылья Советов» обошлись без голов с «Академией Пандев» и другие результаты

    Источник: инстаграм «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93528
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru