Шатов – об «Урале»: «Я возвращаюсь домой»

Полузащитник Олег Шатов записал видеообращение, посвященное возвращению в «Урал».
«Большой привет всем болельщикам «Урала». Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет», – сказал Шатов.
- Шатов в ноябре приостановил карьеру.
- В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
- Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.
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Источник: инстаграм «Урала»