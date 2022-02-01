Шатов – об «Урале»: «Я возвращаюсь домой»

Полузащитник Олег Шатов записал видеообращение, посвященное возвращению в «Урал».

«Большой привет всем болельщикам «Урала». Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет», – сказал Шатов.

Шатов в ноябре приостановил карьеру.

В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».

Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.