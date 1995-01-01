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    «Урал» объявил о возвращении Шатова. В ноябре он приостановил карьеру

    Полузащитник Олег Шатов вернулся в «Урал».

    Клуб из Екатеринбурга подписал контракт с 31-летним игроком до конца сезона.

    • Шатов в ноябре приостановил карьеру.
    • В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
    • Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Шатов – об «Урале»: «Я возвращаюсь домой»

    Иванов: «Рад, что Шатов вновь стал игроком «Урала». Олег для нас родной футболист»

    Товарищеские матчи. «Урал» с голом Шатова сыграл вничью с «Родиной»; «Крылья Советов» обошлись без голов с «Академией Пандев» и другие результаты

    Источник: сайт «Урала»

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +93534

      zigbert 37 минут назад

      Шатов для Урала хорошее приобретение. Мог бы поиграть и в более статусном клубе но травмы.

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      Рейтинг: +9360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Может и получится , хотя по-мне , " мутный" он какой-то.

      1
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      Рейтинг: +13486

      житель СПб 2 часа назад

      Вот это здорово! Очень симпатизирую этому игроку! Удачи ему и здоровья.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1340

      Bozigit 2 часа назад

      Хороший игрок.

      1
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      Рейтинг: +5029

      Павелий > Bozigit 2 часа назад

      Только слишком много и не по делу нахваливал Зенит.

      1
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      Рейтинг: +13630

      ilichkadr > Павелий 2 часа назад

      В Зените при Спаллетти Олег раскрылся, показал на что способен.

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      Рейтинг: +13486

      житель СПб > Павелий 2 часа назад

      И что? Он там играл, ему там очень нравилось. Почему он должен был о клубе говорить гадости - только потому, что Вы его (клуб) не любите? Или теперь все, кто говорит хорошее о Зените - сволочи и Ваши враги? Сходите в церковь, снимите лишнее напряжение с души.

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      Рейтинг: +5029

      Павелий > житель СПб 1 час назад

      Я старше Шатова на 6 лет, родился в 200 км от его родного Нижнего Тагила. И тогда там болели, и сейчас там болеют либо за своих, либо за Спартак. А придя в Зенит он вдруг запел, что всегда с детства болел за Зенит, о котором до 2005 года на Урале (если быть объективным, и не только на Урале) вообще мало слышали.

      Мне достаточно того, что я вижу, живя в Питере 20 лет. Достаточно того, как о нынешнем Зените отзываются ленинградцы. Достаточно того, что говорит про нынешний Зенит чемпион-1984 года Баранник.

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