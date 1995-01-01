«Урал» объявил о возвращении Шатова. В ноябре он приостановил карьеру

Шатов для Урала хорошее приобретение. Мог бы поиграть и в более статусном клубе но травмы.
Полузащитник Олег Шатов вернулся в «Урал».
Клуб из Екатеринбурга подписал контракт с 31-летним игроком до конца сезона.
- Шатов в ноябре приостановил карьеру.
- В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
- Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.
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Товарищеские матчи. «Урал» с голом Шатова сыграл вничью с «Родиной»; «Крылья Советов» обошлись без голов с «Академией Пандев» и другие результаты