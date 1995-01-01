Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил желание клуба заполучить форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы хотим подписать Обамеянга. Это очень сложно, но надежда еще есть», – сказал Лапорта.

Сообщалось, что габонец уже находится в Испании.

Обамеянг не играет за «Арсенал» с 6 декабря.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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