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    Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил желание клуба заполучить форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    «Мы хотим подписать Обамеянга. Это очень сложно, но надежда еще есть», – сказал Лапорта.

    Сообщалось, что габонец уже находится в Испании.

    • Обамеянг не играет за «Арсенал» с 6 декабря.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

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    Источник: Mundo Deportivo

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