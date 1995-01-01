Ло Чельсо перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо стал игроком «Вильярреала».
25-летний футболист присоединился к испанскому клубу на правах аренды до конца сезона.
- Аргентинец выступал за «Тоттенхэм» с августа 2019 года.
- Он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 84 матчах.
- Рыночная стоимость Ло Чельсо – 22 миллиона евро.
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