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    Ло Чельсо перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды

    Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо стал игроком «Вильярреала».

    25-летний футболист присоединился к испанскому клубу на правах аренды до конца сезона.

    • Аргентинец выступал за «Тоттенхэм» с августа 2019 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость Ло Чельсо – 22 миллиона евро.

    Ло Чельсо может перейти из «Тоттенхэма» в «Лион»

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    Источник: сайт «Тоттенхэма»

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