Пике: «На месте Холанда я бы не пошел в ту же команду, что и Мбаппе, если бы хотел выиграть «Золотой мяч»

Это вряд ли убедит Холанда, возможно цифири в контракте главное... и кстати неизвестно как пойдет у него в другой команде, примеров предостаточно....
Возможно для его игры Реал лучшая команда.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Если бы я был Холандом и хотел выиграть «Золотой мяч», то не пошел бы в ту же команду, что и Мбаппе», – сказал Пике.
- По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
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