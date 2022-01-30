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    Пике: «На месте Холанда я бы не пошел в ту же команду, что и Мбаппе, если бы хотел выиграть «Золотой мяч»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

    «Если бы я был Холандом и хотел выиграть «Золотой мяч», то не пошел бы в ту же команду, что и Мбаппе», – сказал Пике.

    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • В подписании Холанда не сомневается «Барселона».

    Холанд: «Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити», «ПСЖ» или «Реал»

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии14
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      Рейтинг: +57464

      portero 35 минут назад

      Это вряд ли убедит Холанда, возможно цифири в контракте главное... и кстати неизвестно как пойдет у него в другой команде, примеров предостаточно....
      Возможно для его игры Реал лучшая команда.

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      Рейтинг: +83

      Demgel 45 минут назад

      Эта слова не Пике,а Барселоны.Если Мбаппе и Холланд будут рвать Европу,то похер на ЗМ,так как эта награда уже давно обесценилась,спасибо Месси и Рону.На двоих они заслужили по три мяча,не как не 12.

      1
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      Рейтинг: +11054

      Вомбат 50 минут назад

      Именно поэтому Холанд и пойдет в Барсу. Хотя стилю игры этой команды он не соответствует. А вот в Баварию он не пойдет. Там нет таких зарплат.

      1
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      Рейтинг: +11417

      DeStar 59 минут назад

      а мне вообще кажется что холанд уйдет в баварию)

      2
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      Рейтинг: +83

      Demgel > DeStar 50 минут назад

      Есть такое)

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      Рейтинг: +170

      Эмом 1 час назад

      До конца января )) напомните какое сегодня число ?)

      1
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      Рейтинг: +6381

      BarStep > Эмом 1 час назад

      31-е!

      До ноля часов ещё уйма времени))

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      Рейтинг: +170

      Эмом > BarStep 1 час назад

      ага, втихаря подписывают ?)) а то новостей никаких нет.

      1
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      Рейтинг: +11793

      Fusballer 1 час назад

      Забудьте про ЗМ. Его будет Месси получать до конца жизни

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      Рейтинг: +83

      Demgel > Fusballer 49 минут назад

      И после тоже(плохая шутка)

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      Рейтинг: +1871

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Пике все мозги в твиторе оставил

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      Рейтинг: +169

      Дубина 2 часа назад

      В чем то и прав!!!
      Ну Мбаппе обычный бегунок и до ЗМ ему как до Киева раком. Хотя ща ЗМ обычная награда,дается ни за что,как видели его последнего обладателя!
      Да и Холанду далековато!!
      Поляк должен брать)!!!

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      Рейтинг: +1350

      Fin035 > Дубина 1 час назад

      Поляк стареет! Ему будет все тяжелее тягаться с тем же Холандом, который по мне дак на сегодняшний день, лучший молодой форвард. А если еще и попадет к хорошему тренеру, который правильно его использует, то ЗМ думаю не за горами. А Роберту я уверен, перед пенсией подарят ЗМ и Модрич не даст соврать!)

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      Рейтинг: +83

      Demgel > Дубина 47 минут назад

      Бегунок,не бегунок но потенциал огромный.У Холланда тоже.А так все покажет время,но с такой зп в Реале Килиан должен быть киборгом.

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