Пике: «На месте Холанда я бы не пошел в ту же команду, что и Мбаппе, если бы хотел выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Если бы я был Холандом и хотел выиграть «Золотой мяч», то не пошел бы в ту же команду, что и Мбаппе», – сказал Пике.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

В подписании Холанда не сомневается «Барселона».

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