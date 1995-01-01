У Анчелотти истекла тренерская лицензия. Ему нужно сдать экзамен

Здравствуйте, я пришел сдавать экзамен.
Здравствуйте, как Вас зовут?
Карло.
Тяните билет Карло.
Нет, Вы наверное меня не узнали...?
Я Карло, Карло Анчелотти.
Возможно, но надо отвечать...
Ответил Путин.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже месяц работает без лицензии.
Разрешение итальянца на работу истекло 31 декабря 2021 года.
УЕФА требует, чтобы 62-летний специалист сдал экзамен. Без этого ему нельзя возглавлять профессиональную команду.
- Анчелотти вернулся в «Реал» прошлым летом.
- В течение тренерской карьеры он выиграл 21 трофей.
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