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    У Анчелотти истекла тренерская лицензия. Ему нужно сдать экзамен

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже месяц работает без лицензии.

    Разрешение итальянца на работу истекло 31 декабря 2021 года.

    УЕФА требует, чтобы 62-летний специалист сдал экзамен. Без этого ему нельзя возглавлять профессиональную команду.

    • Анчелотти вернулся в «Реал» прошлым летом.
    • В течение тренерской карьеры он выиграл 21 трофей.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1824

      DMитрий 1 час назад

      Здравствуйте, я пришел сдавать экзамен.
      Здравствуйте, как Вас зовут?
      Карло.
      Тяните билет Карло.
      Нет, Вы наверное меня не узнали...?
      Я Карло, Карло Анчелотти.
      Возможно, но надо отвечать...
      Ответил Путин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5986

      R_a_i_n 2 часа назад

      Клинические идиоты. Мне интересно кто его экзаменовать будет??

      2
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      ...
      Рейтинг: +11766

      Fusballer > R_a_i_n 2 часа назад

      Черчесов, Семак, например.

      5
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      Рейтинг: +6375

      BarStep > Fusballer 1 час назад

      Нее, эти дилетанты!

      Валера!
      Вот кто способен тремя несвязными фразами дать оценку любому))

      0
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      Рейтинг: +1534

      моэм 3 часа назад

      Топ тренера проверяют на профпригодность ? ... дебилизм конечно ....или просто из способов относительно честного отъёма денег у населения ...наследники Бендера не мамонты , никогда не вымрут.

      0
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      Рейтинг: +509

      Hala Madrid > моэм 2 часа назад

      Вполне нормальная практика, ведь проходят курсы повышения квалификации врачи, пожарные, учителя и т.д.

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