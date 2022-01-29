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    Рамос вновь получил травму. Он пропустил тренировку «ПСЖ»

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос получил очередное повреждение.

    Он получил мышечное повреждение в пятницу и досрочно покинул тренировку парижской команды. В субботу он не тренировался.

    Рамос рискует пропустить матч против «Ниццы» в 1/8 финала Кубка Франции, который пройдет 31 января.

    • Рамос перешел в «ПСЖ» летом из «Реала».
    • Он провел за команду 4 матча в Лиге 1.
    • В прошлой игре «ПСЖ» против «Реймса» он забил гол.

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    Источник: Le Parisien

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