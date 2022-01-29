Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

Полузащитник Гарет Бэйл в ближайшее время может покинуть «Реал».

Об уходе из мадридского клуба валлийца просят семья и друзья. Они хотят, чтобы Гарет достойно покинул «Реал», проявив себя в команде в последние полгода.

Летом у Бэйла истечет контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что он может закончить карьеру.

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