Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

Зарплату получит точно, а играть он уже не желает, если только в гольф...
Полузащитник Гарет Бэйл в ближайшее время может покинуть «Реал».
Об уходе из мадридского клуба валлийца просят семья и друзья. Они хотят, чтобы Гарет достойно покинул «Реал», проявив себя в команде в последние полгода.
- Летом у Бэйла истечет контракт с «Реалом».
- Ранее сообщалось, что он может закончить карьеру.
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