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    Окружение Бэйла просит Гарета уйти из «Реала»

    Полузащитник Гарет Бэйл в ближайшее время может покинуть «Реал».

    Об уходе из мадридского клуба валлийца просят семья и друзья. Они хотят, чтобы Гарет достойно покинул «Реал», проявив себя в команде в последние полгода.

    • Летом у Бэйла истечет контракт с «Реалом».
    • Ранее сообщалось, что он может закончить карьеру.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57377

      portero 1 час назад

      Зарплату получит точно, а играть он уже не желает, если только в гольф...

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