Комбаров: «У Бакаева есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о полузащитнике клуба Зелимхане Бакаеве.

«Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Наверное, они скоро закончат этот процесс.

Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Надеюсь, он останется в клубе. Бакаев – качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть. Зеля в каждом матче зол по-спортивному, у него есть спартаковский дух. Ему нужно не сбавлять темп, продолжать работать на все сто процентов, тогда будут шансы закрепиться в основе», – сказал Комбаров.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что он может уйти из клуба свободным агентом.

В товарищеском матче со «Слованом» (2:2) Бакаев забил гол и сделал результативную передачу.

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