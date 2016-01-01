Комбаров: «У Бакаева есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго»

Да, Дмитрий, деньги закончились уже, что ли? Ну это уже слишком - "качественный плеймекер", "спартаковский дух"... Какой нахрен из него плеймекер? Ни поля не видит, ни техники нет. Высказался, а нам на него смотреть ещё пять лет? Надо ответственнее к своим высказываниям относиться. Вот прям сыграл половину тренировочного матча на сборах и всё - сразу видно, что набрал отличную форму и спад миновал. Естественно. Ну миновал и? А мозг кто вставит, который плеймекеру нужен, да и вообще любому футболисту?
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о полузащитнике клуба Зелимхане Бакаеве.
«Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Наверное, они скоро закончат этот процесс.
Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Надеюсь, он останется в клубе. Бакаев – качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть. Зеля в каждом матче зол по-спортивному, у него есть спартаковский дух. Ему нужно не сбавлять темп, продолжать работать на все сто процентов, тогда будут шансы закрепиться в основе», – сказал Комбаров.
- Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает в конце сезона.
- Ранее сообщалось, что он может уйти из клуба свободным агентом.
- В товарищеском матче со «Слованом» (2:2) Бакаев забил гол и сделал результативную передачу.
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