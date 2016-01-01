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    Комбаров: «У Бакаева есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго»

    Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о полузащитнике клуба Зелимхане Бакаеве.

    «Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Наверное, они скоро закончат этот процесс.

    Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Надеюсь, он останется в клубе. Бакаев – качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть. Зеля в каждом матче зол по-спортивному, у него есть спартаковский дух. Ему нужно не сбавлять темп, продолжать работать на все сто процентов, тогда будут шансы закрепиться в основе», – сказал Комбаров.

    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает в конце сезона.
    • Ранее сообщалось, что он может уйти из клуба свободным агентом.
    • В товарищеском матче со «Слованом» (2:2) Бакаев забил гол и сделал результативную передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6730

      Томик 12 минут назад

      Да, Дмитрий, деньги закончились уже, что ли? Ну это уже слишком - "качественный плеймекер", "спартаковский дух"... Какой нахрен из него плеймекер? Ни поля не видит, ни техники нет. Высказался, а нам на него смотреть ещё пять лет? Надо ответственнее к своим высказываниям относиться. Вот прям сыграл половину тренировочного матча на сборах и всё - сразу видно, что набрал отличную форму и спад миновал. Естественно. Ну миновал и? А мозг кто вставит, который плеймекеру нужен, да и вообще любому футболисту?

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      Рейтинг: +9342

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Откуда такой оптимизм ?
      Какой нахрен из него плеймекер. Хватит уже смотреть на товарники, проходили, чемпионы пари-матчей и полный завал в РПЛ.
      Лучшую свою игру показывал в Туле , а в Спартаке вот 3 год только надежды...Вот до лета и надо определиться.

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