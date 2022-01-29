Щеткин из «Ротора» за 22 минуты оформил хет-трик в товарищеском матче

«Ротор» в товарищеском матче победил болгарский «Хебар» (4:2). Хет-трик оформил нападающий Алексей Щеткин.
Казахстанец на все три гола затратил 22 минуты.
- 30-летний форвард играет за «Ротор» с прошлого года.
- «Ротор» идет в зоне вылета ФНЛ.
- Турнир возобновится в марте.
минуты – именно столько времени понадобилось Алексею Щeткину из @RotorOfficial, чтобы оформить хет-трик в контрольном матче с болгарским «Хебаром» pic.twitter.com/4nDs7ItmWF— ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) January 29, 2022
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