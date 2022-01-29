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    Щеткин из «Ротора» за 22 минуты оформил хет-трик в товарищеском матче

    «Ротор» в товарищеском матче победил болгарский «Хебар» (4:2). Хет-трик оформил нападающий Алексей Щеткин.

    Казахстанец на все три гола затратил 22 минуты.

    • 30-летний форвард играет за «Ротор» с прошлого года.
    • «Ротор» идет в зоне вылета ФНЛ.
    • Турнир возобновится в марте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.01.2022 22:59
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