Крал может досрочно вернуться в «Спартак» из «Вест Хэма»

«Спартак» рассматривает вопрос досрочного возвращения из аренды в «Вест Хэме» полузащитника Алекса Крала. Она рассчитана до лета, но чех может вернуться в Москву уже зимой.

Накануне на возможное возвращение в «Спартак» намекнул сам Крал.

Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».

Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.

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