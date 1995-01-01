Крал может досрочно вернуться в «Спартак» из «Вест Хэма»

Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм»
Это круто! Пора возвращаться. В аренде много не заработаешь, поскольку бабло имеет свойство заканчиваться.
«Спартак» рассматривает вопрос досрочного возвращения из аренды в «Вест Хэме» полузащитника Алекса Крала. Она рассчитана до лета, но чех может вернуться в Москву уже зимой.
Накануне на возможное возвращение в «Спартак» намекнул сам Крал.
- Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
- Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.
- Игрок стоит 8 миллионов евро.
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