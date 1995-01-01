Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Крал может досрочно вернуться в «Спартак» из «Вест Хэма»

    «Спартак» рассматривает вопрос досрочного возвращения из аренды в «Вест Хэме» полузащитника Алекса Крала. Она рассчитана до лета, но чех может вернуться в Москву уже зимой.

    Накануне на возможное возвращение в «Спартак» намекнул сам Крал.

    • Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
    • Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:18
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13625

      ilichkadr 1 минуту назад

      Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм»
      Это круто! Пора возвращаться. В аренде много не заработаешь, поскольку бабло имеет свойство заканчиваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7096

      серега кашин 9 минут назад

      кто то из нападающих уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      ViktorMG1953 19 минут назад

      А как же лимит? Значит ещё кого-то убрать надо. Ларсена или Понсе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2314

      Челнинец > ViktorMG1953 9 минут назад

      так Понсе уйдет 100%

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru