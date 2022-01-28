Крал: «Есть возможность остаться в «Вест Хэме», есть вариант вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал поговорил о будущем. Он может вернуться в «Спартак», которому принадлежит.

– В арендном соглашении обязательный или опциональный выкуп?

– Все зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме». Может, уйти в другой клуб. Вы знаете, это футбол. Никто не знает, что произойдет.

Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».

Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.

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