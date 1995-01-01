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    Крал: «Есть возможность остаться в «Вест Хэме», есть вариант вернуться в «Спартак»

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал поговорил о будущем. Он может вернуться в «Спартак», которому принадлежит.

    – В арендном соглашении обязательный или опциональный выкуп?

    – Все зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме». Может, уйти в другой клуб. Вы знаете, это футбол. Никто не знает, что произойдет.

    • Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
    • Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5813

      R_a_i_n 42 минуты назад

      Неее, в Спартак нинада.

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