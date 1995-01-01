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    Газизов: «Не дам гарантий, что Агаларов не уйдeт из «Уфы» зимой»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допускает уход из клуба нападающего Гамида Агаларова во время зимнего трансферного окна.

    «Есть ли предложения по Агаларову? Об этом очень много говорят, но я пока не хочу говорить об этом. Подождeм, и как что-то будет, сразу расскажем.

    Есть ли гарантии, что Гамид не уйдeт зимой? Нет, таких гарантий не дам», – сказал Газизов.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 13 голов в 20 матчах.

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    Источник: Legalbet

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