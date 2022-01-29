Газизов: «Не дам гарантий, что Агаларов не уйдeт из «Уфы» зимой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допускает уход из клуба нападающего Гамида Агаларова во время зимнего трансферного окна.

«Есть ли предложения по Агаларову? Об этом очень много говорят, но я пока не хочу говорить об этом. Подождeм, и как что-то будет, сразу расскажем.

Есть ли гарантии, что Гамид не уйдeт зимой? Нет, таких гарантий не дам», – сказал Газизов.

Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 13 голов в 20 матчах.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости