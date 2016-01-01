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    Новичок «Спартака» Классен травмировался в дебютном матче

    Защитник «Спартака» Леон Классен получил повреждение в товарищеском матче со «Слованом».

    На 30-й минуте новичку московской команды потребовалась вынужденная замена. На поле вместо него вышел Николай Рассказов.

    • 21-летний Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
    • У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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