Форварда «Сассуоло» Скьяппакассе арестовали за ношение оружия и наркотиков

Уругвайский нападающий Николас Скьяппакассе находится под арестом.
Он был задержан полицией за ношение оружия. В автомобиле футболиста обнаружили пистолет, восемь патронов и наркотики.
Инцидент произошел в Уругвае – футболист ехал на матч «Пеньяроля» и «Насьонала».
- Права на Скьяппакассе принадлежат «Сассуоло».
- «Пеньяроль» арендовал форварда в прошлом году.
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Источник: Marca