Форварда «Сассуоло» Скьяппакассе арестовали за ношение оружия и наркотиков

Уругвайский нападающий Николас Скьяппакассе находится под арестом.

Он был задержан полицией за ношение оружия. В автомобиле футболиста обнаружили пистолет, восемь патронов и наркотики.

Инцидент произошел в Уругвае – футболист ехал на матч «Пеньяроля» и «Насьонала».

Права на Скьяппакассе принадлежат «Сассуоло».

«Пеньяроль» арендовал форварда в прошлом году.

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