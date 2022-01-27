Магнуссон: «ЦСКА должен всегда играть в еврокубках. Хотим быть как можно выше»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о целях московского клуба.
«Мы хотим быть как можно выше. Всегда стараемся сражаться за титул, к сожалению, периодически нас преследуют травмы.
Я не буду вам говорить, что мы постараемся взять первое место. Поскольку это тот самый случай, когда лучше не говорить, а сделать.
Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в этом сезоне. ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается», – сказал Магнуссон.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
- В прошлом сезоне команда заняла 6-е место и впервые за 20 лет не вышла в еврокубки.
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Источник: Bobsoccer