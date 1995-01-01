Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «МЮ» намерен оставить Рангника на посту тренера, если команда финиширует в топ-4 АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может продолжить работу с командой.

    Изначально планировалось, что немец летом перейдет на должность консультанта, однако, как сообщает The Sun, в клубе передумали.

    Руководство «МЮ» намерено оставить Рангника на посту в случае попадания в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Сейчас команда идет на 4-м месте в АПЛ, набрав 38 очков в 22 турах.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

    Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. 2 часа назад

      4-е место вполне реально, но просто пропасть от лидеров, как в очках так и по игре. Смотреть на МЮ , большое усилие над собой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14508

      KLIM777 2 часа назад

      Это чмо вылетит раньше положенного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3470

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Как говорят предав один раз, предаст еще раз. Будет очень закономерно если в конце сезона Рангник свалит на какую-либо должность в Баварию, ТСЖ, Реал сказав "мне сделали предложение от которого я не мог отказаться", как он проделал это в Локомотиве.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ну какое нахрен предательство, сравнили Локо и МЮ ?
      Не пойму откуда такой спрос на него ?
      Все ссылаются на Лейпциг, а что там титулы выигрывались ? Раз в сто лет и палка стреляет( Алания , Лилль, Лестер ) , и что...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3470

      Красногорск_Фан > Alekxei Z. 2 часа назад

      Если вы низкого мнения о Локомотиве, я нет. Например о Спартаке я презрительно не отзываюсь. У меня еще прадед заслуженный железнодорожник, автор учебника за 1957 г. как паровозы строить. И команда и клуб в моем сердце, как и наша семейная история.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. > Красногорск_Фан 1 час назад

      С чего вы взяли что я презрительно отзываюсь о Локомотиве ?
      Это моё сравнение с МЮ вас на это сподвигнуло ?
      Уважаемый , но объективно , где Локо и где МЮ ?
      Он в Москве то по популярности , наверно 4-ый , а уж куда с АПЛ сравнивать....
      Ничего личного , но в здравом уме я бы Спартак с Реалом или Юве не сравнивал....
      У каждого есть свой уровень. Только поэтому ваш Миранчук из Локо поехал не в Топы , а в средненькую Аталанту, он адекватнее вас.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3470

      Красногорск_Фан > Alekxei Z. 1 час назад

      В отдельно взятой игре любого ТОПа обыгрывают. Так что ничем не лучше. И в истории Локомотива есть славные победы и Спартака. А в истории МЮ унизительные поражения. То что уехал на запад = "добился" не соглашусь. Это шаблоны из 90-х. У меня родственники живут в 14 странах, включая Европу, Бразилию, Северную америку. Не считаю что там чем то лучше. Если бы у меня был выбор кстати то переехал в Бразилию а не в туманный альбион где на небе 50 оттенков серого круглый год. С одним из англичан давно дружу (ему 58, родился под Брайтоном) , его глазами например его сборная факин шит. Думаю обмен мнениями состоялся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. > Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Мил человек , мы сравниваем футбол или уровень жизни , или климат ???
      Извините , но у вас по-моему в голове каша.
      Где живут ваши родственники это их проблемы.
      Сравнивать Локо и МЮ, как небо и земля...
      Жаль за потраченное время.
      Клиника !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru