«МЮ» намерен оставить Рангника на посту тренера, если команда финиширует в топ-4 АПЛ

4-е место вполне реально, но просто пропасть от лидеров, как в очках так и по игре. Смотреть на МЮ , большое усилие над собой.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может продолжить работу с командой.
Изначально планировалось, что немец летом перейдет на должность консультанта, однако, как сообщает The Sun, в клубе передумали.
Руководство «МЮ» намерено оставить Рангника на посту в случае попадания в топ-4 АПЛ по итогам сезона.
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Сейчас команда идет на 4-м месте в АПЛ, набрав 38 очков в 22 турах.
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