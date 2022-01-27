«МЮ» намерен оставить Рангника на посту тренера, если команда финиширует в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может продолжить работу с командой.

Изначально планировалось, что немец летом перейдет на должность консультанта, однако, как сообщает The Sun, в клубе передумали.

Руководство «МЮ» намерено оставить Рангника на посту в случае попадания в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

«МЮ» назначил Рангника 29 ноября.

Сейчас команда идет на 4-м месте в АПЛ, набрав 38 очков в 22 турах.

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