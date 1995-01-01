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    «Эвертон», «Ньюкасл» – претенденты на Мюллера

    К форварду «Баварии» Томасу Мюллеру есть интерес в АПЛ. Его хотят подписать «Эвертон» и «Ньюкасл», идущие во второй половине таблицы.

    Мюллер всю карьеру проводит в Мюнхене.

    • Контракт игрока истекает в следующем году.
    • В сезоне Бундеслиги у Мюллера 20 матчей, 6 голов, 18 результативных пасов.
    • Мюллер – чемпион мира 2014 года.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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