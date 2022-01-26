«Томь» не смогла вылететь в Турцию и отложила сбор на три дня

Клуб ФНЛ «Томь» не смог вылететь из Сочи в Турцию в связи с аномальными снегопадами в пункте назначения. В итоге начало сбора перенесено на три дня.

«В Анталье, где, как правило, проводят сборы многие футбольные клубы, включая «Томь», 25 января впервые за последние 29 лет выпал снег. Столичный Стамбул и его аэропорт парализованы метелью. Поэтому наша команда пока осталась в Сочи, где продолжает подготовку, а в рейс в Турцию перенесен на 29 января.

Будем надеяться, что к тому времени аномальные осадки прекратятся, ситуация нормализуется, и футбольные поля Турции, известные свои качеством, смогут обеспечить нормальные условия для продолжения подготовки к сезону!» – написала «Томь».

«Томь» идет в ФНЛ 14-й.

Турнир возобновится в марте.

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