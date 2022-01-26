Португалец Перейра возглавит «Эвертон» (The Telegraph)

Новым главным тренером «Эвертона» с большой вероятностью станет Витор Перейра.
53-летний специалист провел переговоры с английском клубом и встретился с владельцем Фархадом Мошири. Он является главным фаворитом на пост нового тренера «Эвертона».
- Последним клубом Перейры был «Фенербахче». Еще он тренировал «Шанхай Порт» и «Олимпиакос».
- «Эвертон» ищет замену Рафаэлю Бенитесу, которого уволили неделю назад.
- Команда идет на 16-м месте в АПЛ.
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Источник: The Telegraph