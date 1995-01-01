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    Португалец Перейра возглавит «Эвертон» (The Telegraph)

    Новым главным тренером «Эвертона» с большой вероятностью станет Витор Перейра.

    53-летний специалист провел переговоры с английском клубом и встретился с владельцем Фархадом Мошири. Он является главным фаворитом на пост нового тренера «Эвертона».

    • Последним клубом Перейры был «Фенербахче». Еще он тренировал «Шанхай Порт» и «Олимпиакос».
    • «Эвертон» ищет замену Рафаэлю Бенитесу, которого уволили неделю назад.
    • Команда идет на 16-м месте в АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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