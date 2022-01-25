Жоаозиньо летом покинет «Сочи» (Sport24)

Руководство «Сочи» не планирует продлевать контракт с полузащитником Жоаозиньо.

Соглашение 33-летнего футболиста с клубом истекает в июне, после чего он станет свободным агентом.

Сочинцы уже ищут замену для бразильского хавбека с российским паспортом.

Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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