Жоаозиньо летом покинет «Сочи» (Sport24)

Руководство «Сочи» не планирует продлевать контракт с полузащитником Жоаозиньо.
Соглашение 33-летнего футболиста с клубом истекает в июне, после чего он станет свободным агентом.
Сочинцы уже ищут замену для бразильского хавбека с российским паспортом.
- Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
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Источник: Sport24