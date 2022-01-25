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    Жоаозиньо летом покинет «Сочи» (Sport24)

    Руководство «Сочи» не планирует продлевать контракт с полузащитником Жоаозиньо.

    Соглашение 33-летнего футболиста с клубом истекает в июне, после чего он станет свободным агентом.

    Сочинцы уже ищут замену для бразильского хавбека с российским паспортом.

    • Жоаозиньо выступает за «Сочи» с августа 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner 1 час назад

      Этого следовало ожидать. Жоаозиньо форму подрастерял, вес поднабрал...

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