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    Иосифов – об испанском языке: «Уже могу поговорить с партнерами о каких-то простых вещах»

    Нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов рассказал об изучении испанского языка и адаптации в новой стране.

    – Насколько овладел испанским?

    – О каких-то простых вещах уже могу поговорить с партнерами, понимаю все упражнения, которые дают. Но хочется большего – каждый день занимаюсь онлайн с репетитором.

    – Что самое сложное на новом месте?

    – Привыкнуть к жизни вдалеке от родных и близких. Девушка и родители на большом расстоянии – это, наверное, самое непростое.

    А в остальном все хорошо – с бытовыми вопросами помогли и в клубе, и папа, который на первых порах находился рядом, за что ему благодарен.

    Прав для вождения в Испании у меня нет, но это не проблема – партнеры подвозят на базу.

    • Иосифов перешел в «Вильярреал» в июле прошлого года.
    • 20-летний россиянин поучаствовал в 2 матчах главной команды и забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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