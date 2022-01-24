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  • Иосифов: «Предполагал, что еду во вторую команду «Вильярреала», а на деле тренируюсь с основой»

Иосифов: «Предполагал, что еду во вторую команду «Вильярреала», а на деле тренируюсь с основой»

24 января 2022, 10:39

Нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов поделился впечатлениями от тренировок в испанской команде.

– Когда ехал в Испанию, думал, что уже в первом сезоне дебютируешь в Ла Лиге?

– Честно говоря, предполагал, что еду во вторую команду, а на деле с первого же дня стал тренироваться с основой. Рад, что со стороны тренерского штаба есть такое доверие, стараюсь максимально его оправдывать.

Понятно, что пока в основном играю за вторую команду, но и тренировки с основой многое приносят. А матчи за резервистов – отличная возможность для развития молодых футболистов.

Думаю, в нашей группе есть команды, которые не уступят аутсайдерам РПЛ или лидерам ФНЛ. Играют и «Альбасете», и «Кастельон», и «Реал Б», и «Барселона Б».

– На днях ты забил классный гол «Кастельону». Как думаешь, выход против «Мальорки» – поощрение за него?

– Вряд ли. В первую очередь, наверное, за мое старание на тренировках. Хотя понятно, что забитые мячи всегда привлекают внимание.

  • Иосифов вышел на замену на 92-й минуте игры с «Мальоркой» (3:0).
  • Это его дебют в Примере.
  • Россиянин стал игроком «Вильярреала» в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Вильярреал Иосифов Никита
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