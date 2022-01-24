Кьеза выбыл до августа из-за травмы колена

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена.

Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ожидается, что итальянец будет восстанавливаться семь месяцев, то есть вернется в строй он не раньше августа.

В текущем сезоне Кьеза забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

Права на хавбека принадлежат «Фиорентине».

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