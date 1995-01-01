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    Иосифов – о дебюте в Примере: «Волнения вообще не было»

    Нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов поделился эмоциями после дебютного матча в чемпионате Испании.

    • Россиянин вышел на замену в игре с «Мальоркой» (3:0).
    • Он появился на поле на 92-й минуте.
    • Иосифов стал игроком «Вильярреала» в июле.

    – Сильно разволновался, когда сказали переодеваться?

    – Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс.

    В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

    – Уровень ощутил?

    – Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий.

    При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.

    – Эмери что-то сказал в раздевалке?

    – Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +294

      3meeeD 3 часа назад

      Пару минут пройтись,при 3-0,какое волнение тут

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