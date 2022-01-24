Иосифов – о дебюте в Примере: «Волнения вообще не было»

Нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов поделился эмоциями после дебютного матча в чемпионате Испании.

Россиянин вышел на замену в игре с «Мальоркой» (3:0).

Он появился на поле на 92-й минуте.

Иосифов стал игроком «Вильярреала» в июле.

– Сильно разволновался, когда сказали переодеваться?

– Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс.

В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

– Уровень ощутил?

– Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий.

При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.

– Эмери что-то сказал в раздевалке?

– Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.

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