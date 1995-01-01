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    «Байер» отказался от зимнего трансфера Азмуна за 10 миллионов (Kicker)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Байер» этой зимой.

    Петербуржцы потребовали за своего игрока 10 миллионов евро, что не устроило немцев.

    «Байер» подпишет иранца летом в качестве свободного агента.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2178

      petrucho-spb 1 час назад

      С нападением у Байера всё в порядке. Зачем им за 10млн покупать если через полгода сам приплывёт бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +57073

      portero 2 часа назад

      Медведю надо гнать, ему надо другой кусок пирога выделить, здесь он все угробит, потому как высокомерный идиот....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18580

      derrik2000 2 часа назад

      Все денЮШки считать любят.
      "Аспиринки" не "Бавария": чё едньги зря платить, если летом будет бесплатный?
      Ну, ведь, не разучится он играть, даже если на полгода его в Зените в дубль отправят, верно?
      А уж летом....
      И бдзюбинному "партнёру по душевой" будет хорошо: сбудется желание поиграть в одной из сильнейших лиг Европы да ещё и в нехилой команде, и Байеру хорошо: деньги сэкономили.
      В общем. ВСЕМ БУДЕТ ХОРОШО!
      Только бдзюбе грустно: уходит партнёр по совместным "игрищам". )))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1720

      Lenin26 3 часа назад

      Всё это конечно плохо,в таких реалиях Азмун заставляет его отправить в дубль,сейчас купят Юри Альберто и чтобы освободить слот для легионера его просто не заявят на вторую часть сезона и отправят в дубль.

      1
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      Рейтинг: +3141

      ААМ 4 часа назад

      Жадность губит не только фраеров.

      0
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      Рейтинг: +13601

      ilichkadr 4 часа назад

      Вчера были по 5, но маленькие.
      Сегодня были по 10, но большие.
      Ну, ооооочень большие, по 25, но давно.............

      8
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer 4 часа назад

      Немцы не дураки, чтобы на этот развод вестись. Это не итальяшки.

      4
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      Рейтинг: +15777

      Garrincha58 > Fusballer 3 часа назад

      дураков вообще мало кроме русских здесь их как грязи не даром же говорят в чём беда России (дураки и дороги)

      1
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      ...
      Рейтинг: +6310

      mamba9090909 > Fusballer 2 часа назад

      Азмуна сейчас отправят в дубль, посадят на скамейку, а летом, без должной тренировки и игровой практики, пусть немцы его забирают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6310

      mamba9090909 > Garrincha58 2 часа назад

      Один из них ты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer > mamba9090909 2 часа назад

      Вот это отношение к игроку, который столько пользы клубу принёс. М-да.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6310

      mamba9090909 > Fusballer 2 часа назад

      Ненавижу предательство. Пусть он хоть трижды лучший, но если он, будучи членом команды, втихаря, за твоей спиной, совершает какие то сделки, то для меня он умер.

      3
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      Рейтинг: +11394

      DeStar > mamba9090909 2 часа назад

      совсем охренели тут смотрю болелы зенита) кто предатель?) у него осталось пол года по контракту
      он не только ИМЕЕТ ПРАВО искать себе новый клуб
      НО И ДОЛЖЕН это делать, чтобы не остаться без работы.
      то что зенит не продал его летом, или вообще год назад - полные идиоты, вот и конец истории. а если "ты - руководство зенита" обоссалось - не нужно винить в этом других

      2
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      Рейтинг: +405

      aldo conte > mamba9090909 2 часа назад

      Насчет "должной тренировки" - это бабушка надвое сказала. Азмун не дурачок, будет и в дубле тренироваться. А мастерство, как известно, не пропьешь (если оно есть).

      2
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      Рейтинг: +6310

      mamba9090909 > DeStar 2 часа назад

      ИМЕЕТ ПРАВО? Да, имеет. Но пока он член команды, все переговоры на стороне должен проводить предупредив об своих действиях команду. Руководство Зенита не собиралось продавать его летом. На него рассчитывали до конца сезона, на его честную игру и помощь команде. Сейчас, когда он втихую договорился с Байером, на него рассчитывать не стоит.

      3
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      Рейтинг: +6310

      mamba9090909 > aldo conte 2 часа назад

      Ты, видимо, не знаешь о "должной тренировке" и что такое выходить на поле после длительного перерыва в игровой практике.

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