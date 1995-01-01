«Байер» отказался от зимнего трансфера Азмуна за 10 миллионов (Kicker)

С нападением у Байера всё в порядке. Зачем им за 10млн покупать если через полгода сам приплывёт бесплатно.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Байер» этой зимой.
Петербуржцы потребовали за своего игрока 10 миллионов евро, что не устроило немцев.
«Байер» подпишет иранца летом в качестве свободного агента.
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
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