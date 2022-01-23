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    Примера. «Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты

    «Реал» сыграл вничью с «Эльче» в домашнем матче 22-го тура Примеры.

    Мадридский клуб уступал 0:2 до 82-й минуты, но затем забил два гола – отличились Лука Модрич и Эдер Милитао.

    Карим Бензема не реализовал пенальти и получил травму.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Реал – Эльче – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бойе, 42; 0:2 – Милья, 76; 1:2 – Модрич, 82 (с пенальти); 2:2 – Милитао, 90+2.

    Незабитый пенальти: Бензема, 33.

    Календарь Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2022 20:12
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +48543

      MaxRnD 6 часов назад

      Позорище а-ля РПЛ, тянут за уши тех, у кого есть деньги

      1
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      ...
      Рейтинг: +219

      russkiisergei > MaxRnD 6 часов назад

      кто их где тянул? ты тупая!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > russkiisergei 6 часов назад

      Пасть завали, чучело

      0
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      ...
      Рейтинг: +4313

      FENIX-SL > MaxRnD 6 часов назад

      а в чем тянули то?
      конкретно пожалуйста)

      ноль вопросов к судье в этом матче как раз

      2
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      ...
      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > FENIX-SL 6 часов назад

      Двух пеналей в ворота Эльче, один из которых на 82-й (при счёте 0-2), мало ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4313

      FENIX-SL > MaxRnD 5 часов назад

      ну ты серьезно?)
      рука была ведь на 84
      это странно не увидеть, мяч шел на Каземиро

      да и пенальти на Винисиусе
      там даже не касание было, а прямой удар под коленку

      пенальти на азаре справедливо не поставили

      можно смотреть игру внимательнее и непредвзято, тогда все будет ок

      2
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      ...
      Рейтинг: +12396

      Barmaleushka > MaxRnD 5 часов назад

      Трансляцию смотрел ?

      0
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      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > Barmaleushka 5 часов назад

      Ну, я также смотрел и матчи Зенита с Ростовом и что ?
      В каждой игре одно и то же - все (комментаторы, РФС) признают, что судья судил в пользу сильного, а вот болельщики Зенита уверены, что всё было правильно. Закон, что дышло, как и нарушения, которые можно трактовать, как душе угодно (т.е. на усмотрение судьи). Вот и усматривают на последних минутах и трактуют, как надо ...

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      ...
      Рейтинг: +12396

      Barmaleushka > MaxRnD 5 часов назад

      Т.е. в истории противостояний между Зенитом и Ростом нет ни одного матча, судейство в котором тебя бы удовлетворило ?

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      ...
      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > Barmaleushka 5 часов назад

      Не надо глобально утрировать, я имею ввиду общую тенденцию, которая прослеживается и имеет место быть ...

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      ...
      Рейтинг: +12396

      Barmaleushka > MaxRnD 5 часов назад

      В каждой(!) игре одно и то же ..... (с)

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      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > Barmaleushka 5 часов назад

      Не забалтывайте тему, цепляясь к словам. Теорию вероятности никто не отменял (касаемо тех счастливых случаев, когда не в каждой)

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      Рейтинг: +12396

      Barmaleushka > MaxRnD 5 часов назад

      Получается судейство в этих матчах непредвзятое ? Ибо вероятность зависима от капризной фортуны .

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      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > Barmaleushka 5 часов назад

      Если замените слово "фортуна" на слово "судья", то выражение примет правильный вид

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      Рейтинг: +12396

      Barmaleushka > MaxRnD 5 часов назад

      Нет , не заменю .

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