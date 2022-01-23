Примера. «Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты

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«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в домашнем матче 22-го тура Примеры.
Мадридский клуб уступал 0:2 до 82-й минуты, но затем забил два гола – отличились Лука Модрич и Эдер Милитао.
Карим Бензема не реализовал пенальти и получил травму.
Испания. Примера. 22-й тур
Голы: 0:1 – Бойе, 42; 0:2 – Милья, 76; 1:2 – Модрич, 82 (с пенальти); 2:2 – Милитао, 90+2.
Незабитый пенальти: Бензема, 33.
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