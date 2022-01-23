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    Бензема получил травму в матче с «Эльче»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 22-го тура Примеры с «Эльче».

    Форвард сам попросил замену и покинул поле на 58-й минуте.

    В первом тайме француз не реализовал пенальти.

    • Бензема забил 17 голов в в 20 матчах Примеры.
    • Он лидирует в гонке бомбардиров.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2022 19:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      zafo83 6 часов назад

      Как ваши ставки? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой - 1b2k.info - (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +296

      КУКУШКА 6 часов назад

      Мда уж))) 0-2,незабитый пенальти,травма) Не день Реала! Здоровья Бензема)

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      Рейтинг: +48543

      MaxRnD > КУКУШКА 6 часов назад

      2-2 и 2 пеналя в ворота Эльче
      Свистун Реал в беде не бросил, у кого бабок больше, тот всегда и прав (проекция РПЛ)

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