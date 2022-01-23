Бензема получил травму в матче с «Эльче»

Как ваши ставки? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой - 1b2k.info - (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
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Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 22-го тура Примеры с «Эльче».
Форвард сам попросил замену и покинул поле на 58-й минуте.
В первом тайме француз не реализовал пенальти.
- Бензема забил 17 голов в в 20 матчах Примеры.
- Он лидирует в гонке бомбардиров.
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