Бензема впервые не забил пенальти за «Реал». До этого он реализовал все 16 ударов

Нападающий «Реала» Карим Бензема не реализовал пенальти в домашнем матче 22-го тура Примеры с «Эльче».

Француз пробил выше ворот на 32-й минуте встречи.

Это первый раз, когда Бензема не забил пенальти за «Реал». До этого он реализовал все 16 попыток за мадридскую команду.

Бензема играет за «Реал» с 2009 года.

В этом сезоне он забил 17 голов в 20 матчах Примеры.

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