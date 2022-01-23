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    Бензема впервые не забил пенальти за «Реал». До этого он реализовал все 16 ударов

    Нападающий «Реала» Карим Бензема не реализовал пенальти в домашнем матче 22-го тура Примеры с «Эльче».

    Француз пробил выше ворот на 32-й минуте встречи.

    Это первый раз, когда Бензема не забил пенальти за «Реал». До этого он реализовал все 16 попыток за мадридскую команду.

    • Бензема играет за «Реал» с 2009 года.
    • В этом сезоне он забил 17 голов в 20 матчах Примеры.

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    Источник: MisterChip

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    23.01.2022 19:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48543

      MaxRnD 7 часов назад

      Так уж и быть, можем помочь горю Реала, не глядя махнув Полоза на Бензема с их доплатой ....

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