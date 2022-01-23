Бензема впервые не забил пенальти за «Реал». До этого он реализовал все 16 ударов

Так уж и быть, можем помочь горю Реала, не глядя махнув Полоза на Бензема с их доплатой ....
Нападающий «Реала» Карим Бензема не реализовал пенальти в домашнем матче 22-го тура Примеры с «Эльче».
Француз пробил выше ворот на 32-й минуте встречи.
Это первый раз, когда Бензема не забил пенальти за «Реал». До этого он реализовал все 16 попыток за мадридскую команду.
- Бензема играет за «Реал» с 2009 года.
- В этом сезоне он забил 17 голов в 20 матчах Примеры.
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