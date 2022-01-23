Агент Миранчука: «Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о характере травмы у футболиста.

«Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл», – сказал агент.

Миранчук получил повреждение в матче с «Лацио» (0:0).

Россиянин был заменен на 70-й минуте и уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах Серии А.

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