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    Агент Миранчука: «Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о характере травмы у футболиста.

    «Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл», – сказал агент.

    • Миранчук получил повреждение в матче с «Лацио» (0:0).
    • Россиянин был заменен на 70-й минуте и уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра.
    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах Серии А.

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    Источник: Sport24

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    23.01.2022 16:48
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