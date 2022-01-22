Головин вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил больше месяца

Полузащитник «Монако» Александр Головин готов к возвращению на поле.
По информации Sport24, 25-летний россиянин приступил к тренировкам в общей группе.
Несмотря на это, по рекомендациям медицинского штаба, хавбек не сыграет в ближайшем матче против «Монпелье».
- В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 играх.
- Он не выходит на поле с 19 декабря.
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Источник: Sport24